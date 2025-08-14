BIST 10.902
DOLAR 40,79
EURO 47,77
ALTIN 4.410,15
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 2. haftanın maçları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama

Abone ol

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
AK Parti'ye katılacak 9 belediye! İsmail Saymaz duyurdu
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi
CHP'de o süreç resmen başladı! Tarih verildi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı: Savcıya 1-2 kez borç para vermiştim
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi rakibi belli oldu
İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü Türkçe sözlerle yeniden yayınlanacak
İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü Türkçe sözlerle yeniden yayınlanacak
Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Sheriff-Anderlecht maçını yönetecek
UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Arap ülkeleri Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' açıklamalarını kınadı
Arap ülkeleri Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' açıklamalarını kınadı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı savcılığın sevk yazısına ulaşıldı