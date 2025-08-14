BIST 10.902
Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Böcekler her yeri basmış

Adana’da denetim ekiplerinin çalışmasında tanınmış bir kuruyemişçideki görüntü, bir kez daha "Vatandaşa ne yediriliyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Ekiplerin denetimlerinde böceklenmiş ürün ele geçirildi. Ürünler imha edilirken işletmeye de para cezası kesildi.

Gıda ürünleriyle ilgili hijyen, temizlik ve paketleme hatası gibi sorunlar, tüketiciyi çileden çıkarırken bu kez konuyla ilgili gelişme Adana'da yaşandı.

Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü!

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ilçedeki Çakmak Caddesi’nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede ortaya çıkan görüntü, tüketicilerin maruz kaldığı durumu gözler önüne sermiş oldu.

Ekiplerin denetimi sırasında böceklenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine el konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

