Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Anadolu Ajansı, Epözdemir hakkındaki savcılığın tutuklama talepli sevk yazısını yayımladı.

Rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar

Buna göre yazıda, şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde "ev hapsi" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 7 Temmuz 2021 tarihli bir WhatsApp konuşma kaydına ulaşıldığı kaydedilen yazıda, bu konuşma kaydının soruşturmayı yürüten ve daha sonra aynı olaydaki rüşvet eylemi sebebiyle meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile tanık Atalay Demirbaş arasında geçtiği ve mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, Atalay Demirbaş'ın aynı olaydaki eylemleri sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinde "sanık" sıfatıyla yargılanması sebebiyle mükerrer soruşturmaya sebebiyet vermemek adına tanık sıfatıyla celbinin sağlandığı kaydedildi.

"WhatsApp kayıtlarına göre adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin de rüşvet var"

Atalay Demirbaş iddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın HTS/BAZ kayıtlarının temin edildiği belirtilen yazıda, ortak baz verdiğine dair tespitler yapıldığı ifade edilerek, "Her ne kadar şüpheli savunmasında beyanlardaki tarihin uyumsuz olduğunu belirtmişse de dosya kapsamında alınan olaya ilişkin diğer WhatsApp kayıtlarında rüşvetin yalnızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğu anlaşılmıştır." denildi.

"Rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı'da kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdi"

Yazıda, Epözdemir'in ofisinde toplam bedeli 2 milyon 490 bin lira olan iki bononun bulunduğu anımsatılarak, "Cengiz Çallı ile Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde ortak baz verdikleri hususu göz önüne alındığında bahse konu 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı'da kalması karşılığında Epözdemir'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşturmuştur." denildi.

"Ele geçirilen bonoların toplam bedeli 2 milyon 490 bin lira"

Epözdemir'in, bonoların Cengiz Çallı'ya daha önce borç vermesi sebebiyle düzenlendiğine dair beyanda bulunduğu kaydedilen yazıda, "Ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği anlaşılmıştır. Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Çallı'ya birlikte birden fazla tatile gittiler ve tatil ücretleri Rezan Epözdemir'e fatura edildi"

Sevk yazısında, Epözdemir'in Cengiz Çallı'ya tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını beyan ettiği ifade edilerek, "Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır." tespiti yer aldı.

Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir arasındaki ilişkinin normal bir tanışıklıktan öte olduğu aktarılan yazıda, "Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.

Sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta, aralarında şüphelinin ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştukları değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen avukat Rezan Epözdemir hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Tartışılan fotoğrafa ilişkin değerlendirme

Soruşturma kapsamında şüpheli Epözdemir'in alınan HTS içeriklerine göre soruşturma konusu fotoğrafın çekildiği yerde, olay günü olan 21 Haziran 2024'te, saat 20.26 ile 23.04 arasında bulunduğunun tespit edildiği kaydedilen yazıda, "Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın isimli şahsın Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, yine Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği"ne ilişkin tespitlere yer verildi.

Fotoğraftaki Dan Arbell'in İsrail Devleti Dışişleri ve dolaylı olarak Dış İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen yazıda, "Şahsın 2009-2012 yıllarında İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde misyon şefi olarak görevler aldığı ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yürütülen faaliyetlerde adının geçtiği" aktarıldı.

Yazıda, Epözdemir'in söz konusu kişilerle görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen yazıda, Epözdemir'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirileceği belirtildi.

Epözdemir gözaltına alındıktan sonra Michael Rubin'in paylaşım yapması

Epözdemir'in gözaltına alınmasıyla, Michael Rubin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suçlamalar aleyhine delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, "Şüphelinin alınan HTS raporuna göre, haklarında 'FETÖ/PDY' suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu anlaşıldığı"na ilişkin tespitler yer aldı.

Sevk yazısında, bu kapsamda Epözdemir'in söz konusu ve başkaca kişilerle teması ve diğer bağlantılarıyla ilgili araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği ifade edildi.

Delil toplama sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, Epözdemir'in atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunun ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağının değerlendirildiğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.