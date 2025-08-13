BIST 10.950
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi, Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı...

Son olarak Muğla, 4.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin denizin 56.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. 

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yerin 5,12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının, bölgede hafif şekilde hissedildiği belirtildi. 

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

