Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan kelime oyunu yapıyor 'Ne kadar Aydın var yarın için' diyerek. Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Bu mu mertlik?" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözlerine sert tepki gösterdi.

'ÖZGÜR ÖZEL SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELMİŞTİR'

Özgür Özel'in sözlerini şiddetle kınayan Ömer Çelik, CHP liderinin yaptığının bir siyaset olmadığını ve siyaseti zehirleyen bir odak haline geldiğini belirtti.

'BU SEVİYE YOKSUNU SİYASETE TÜM SİYASİ GÜCÜMÜZLE CEVAP VERECEĞİZ'

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

'HİÇBİR SALDIRIYA VE YALAN SİYASETİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.

Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."