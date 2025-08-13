UTTS'ye uymayanlara cezalar başladı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğuna uymayan akaryakıt istasyonlarına yönelik cezalar başladı. Ordu'da bir istasyona, sisteme geçmediği için 28 bin TL ceza kesildi. Yetkililer, taşıt sahiplerine de 7 bin ile 28 bin TL arasında idari para cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğuna uymayan akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler ve yaptırımlar hız kazandı. Ordu'da, bir müşterinin şikâyeti üzerine denetlenen bir akaryakıt istasyonuna, sisteme geçiş yapmadığı gerekçesiyle 28 bin Türk Lirası para cezası kesildi. Bu olay, sistemin zorunlu hale gelmesinin ardından uygulanan ilk cezai yaptırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yetkililer, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı duyurularda, akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran 2025 tarihlerinin son başvuru tarihi olduğu belirtilmişti. 1 Temmuz 2025 itibarıyla, UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişlerinin gider olarak kullanılamayacağı ve özel usulsüzlük cezalarının uygulanabileceği uyarısı yapılmıştı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, UTTS'ye geçişini tamamlamayan akaryıt istasyonlarına uygulanan 28 bin TL'lik para cezasının yanı sıra, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmayan taşıt sahipleri için de 7 bin ile 28 bin TL arasında değişen idari para cezaları söz konusu olabilecek. İhlalin tekrarlanması halinde ise cezaların artırılabileceği belirtiliyor.

TTB takma zorunluluğu olan araçlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları açısından "hiç düzenlenmemiş" kabul edilecek. Bu durum, mükelleflere özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarının uygulanmasına yol açabilecek.