Mersin'de şüpheli ölüm! Bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu. İkamete giren ekipler, yatakta hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Levent Çolak'a yaklaşık 10 gündür ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, yatakta hareketsiz yatan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.