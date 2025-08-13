BIST 10.957
DOLAR 40,75
EURO 47,71
ALTIN 4.398,59
HABER /  SPOR

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

Abone ol

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, "Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor