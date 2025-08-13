BIST 10.957
DOLAR 40,75
EURO 47,71
ALTIN 4.398,59
HABER /  DÜNYA

İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi

İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi

İrlanda'nın Cork bölgesinde Asya eşek arısının (Vespa velutina) yakalanması üzerine ülke genelinde "biyogüvenlik alarmı" verildi.

Abone ol

İrlanda Milli Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), söz konusu türün ülkede ilk kez görüldüğünü ve Cork bölgesinde yakalandığını doğruladı.

İrlanda Konut, Yerel Yönetimler ve Miras Bakanlığından yapılan açıklamada da "NPWS, Cork bölgesinde Asya eşek arısının görüldüğünü ve ardından yakalandığını doğrulayarak İrlanda için biyogüvenlik alarmı verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Asya eşek arısının, İrlanda'daki biyoçeşitliliğe ciddi tehdit oluşturduğu, tek bir yuvanın bile bal arısı popülasyonunu yok edebileceği uyarısında bulunuldu.

Bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmediği belirtilen açıklamada, Asya eşek arısının tespit edilmesinin ardından hükümet öncülüğünde yeni görev gücü oluşturulduğu duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa, Miras ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı Christopher O'Sullivan da Asya eşek arısının "yerli tozlayıcılar ve biyoçeşitlilik için tehdit" olduğunu vurguladı.

Bakan O'Sullivan, "Tek bir gözlemi bile son derece ciddiye almalıyız. NPWS, ihbarın ardından hızla harekete geçti ve uzman ekip bölgeyi izlemek ve incelemek üzere görevlendirildi." ifadesini kullandı.

O'Sullivan, istilacı türün yerleşmesini önlemek için erken tespitin kritik olduğunun altını çizerek, "Herkesi dikkatli olmaya, bu türü tanıyabilmek için kendilerini bilgilendirmeye ve gördükleri takdirde ihbar etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı