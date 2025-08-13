BIST 10.950
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.398,06
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması

CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağına dair tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yarın partimize yeni katılımlar olacak" açıklaması geldi. Bu açıklama ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 3 ilçe belediye başkanının katılımını en üst düzeyde doğrulamış oldu.

Abone ol

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanının partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündemine oturdu. Herkesin merak ettiği iddiaya ilişkin AK Parti'den son açıklama, partinin en tepesindeki isminden geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu ve şunları söyledi:

-"Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz.

-Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.

-Yarın partimize yeni katılımlar olacak. Partimize farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. 

"Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın diyorum"

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaya değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık... CHP Genel Başkanının ahvali de bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya para fışkırıyorken hala turpların büyüğünü sorması utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir. Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın diyorum. Sayın Özel, hiç merak etmesin. Operasyonlarla belediyeler rüşvetçi çetelerden kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlar da rahat edecek. Batılı televizyon kanallarına ülkesinin şikayet edenler AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir."

İlgili Haberler
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Olay iddia için ilk açıklama geldi Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi Mehmet Sevigen'den CHP'li Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak iddiası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar çok fena alevler köylere ilerliyor
Foto Galeri Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar çok fena alevler köylere ilerliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı
Trump-Putin zirvesi öncesi İngiltere'den AB liderlerine uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı geliyor
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka'dan Galatasaray açıklaması
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka'dan Galatasaray açıklaması
İsrail'de askeri atama krizi giderek tırmanıyor
İsrail'de askeri atama krizi giderek tırmanıyor
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Olay iddia için ilk açıklama geldi
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Olay iddia için ilk açıklama geldi
SGK 'müjde' diyerek duyurdu! Onlar da emekli promosyonu alabilecek
SGK 'müjde' diyerek duyurdu! Onlar da emekli promosyonu alabilecek
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım "Güller ve Günahlar" dizisinde buluşuyor...
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım "Güller ve Günahlar" dizisinde buluşuyor...
Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'
Şimşek'ten büyüme açıklaması: 'Üç çeyrektir sanayide artış!'
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler
Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler