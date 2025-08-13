CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağına dair tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yarın partimize yeni katılımlar olacak" açıklaması geldi. Bu açıklama ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 3 ilçe belediye başkanının katılımını en üst düzeyde doğrulamış oldu.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanının partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündemine oturdu. Herkesin merak ettiği iddiaya ilişkin AK Parti'den son açıklama, partinin en tepesindeki isminden geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu ve şunları söyledi:

-"Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. -Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. -Yarın partimize yeni katılımlar olacak. Partimize farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

"Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın diyorum"

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaya değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık... CHP Genel Başkanının ahvali de bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya para fışkırıyorken hala turpların büyüğünü sorması utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir. Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın diyorum. Sayın Özel, hiç merak etmesin. Operasyonlarla belediyeler rüşvetçi çetelerden kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlar da rahat edecek. Batılı televizyon kanallarına ülkesinin şikayet edenler AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir."