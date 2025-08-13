Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler

Arda Güler'in Real Madrid'in WSG Tirol'ü 4-0 yendiği karşılaşmadaki performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte Arda Güler, bambaşka bir role büründü. Daha fazla sorumluluk verilen genç yetenek, performansıyla İspanyolları şaşkına çeviriyor.

Real Madrid'in son maçında Arda Güler ilk 11'de başladı ve 83 dakika oyunda kaldı.

Arda'nın ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, WSG Tirol'ü hazırlık maçında 4-0 yendi.

Dikkat çeken başarılı bir performans gösteren milli yıldız bir asist yaparken iki topu ise direkten döndü.

Arda'nın performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı.

İspanyol gazetesi AS, Arda ve Mbappe için "Alonso'nun büyücüleri." başlığını atarak ikiliyi manşetlere taşıdı.

Marca ise "Arda ile Mbappe iş birliği sevindirici. Bu birliktelik keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Arda'nın istatistikleri

Topla buluşma: 85

İsabetli pas: 68/74 (yüzde 92)

Kilit pas: 4

Orta (isabetli): 4(1)

Uzun top (isabetli) 4(2)

Yaratılan büyük şans: 2

İsabetli şut: 1

İsabetsiz şut: 3

Engellenen şut: 1

Direkten dönen şut: 2

Top kaybı: 10