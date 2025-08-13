BIST 10.941
DOLAR 40,74
EURO 47,79
ALTIN 4.407,62
HABER /  SPOR

Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler

Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler

Arda Güler'in Real Madrid'in WSG Tirol'ü 4-0 yendiği karşılaşmadaki performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı.

Abone ol

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte Arda Güler, bambaşka bir role büründü. Daha fazla sorumluluk verilen genç yetenek, performansıyla İspanyolları şaşkına çeviriyor.

Real Madrid'in son maçında Arda Güler ilk 11'de başladı ve 83 dakika oyunda kaldı. 

Arda'nın ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, WSG Tirol'ü hazırlık maçında 4-0 yendi.

Dikkat çeken başarılı bir performans gösteren milli yıldız bir asist yaparken iki topu ise direkten döndü. 

Arda'nın performansı İspanya basınında gündem oldu. Maça damga vuran milli yıldız övgülerle manşetlere taşındı.

İspanyol gazetesi AS, Arda ve Mbappe için "Alonso'nun büyücüleri." başlığını atarak ikiliyi manşetlere taşıdı.

Marca ise "Arda ile Mbappe iş birliği sevindirici. Bu birliktelik keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Arda Güler son maçta göz kamaştırdı İspanya'da manşetlere taşındı 'büyücü' dediler - Resim: 0

Arda'nın istatistikleri

Topla buluşma: 85
İsabetli pas: 68/74 (yüzde 92)
Kilit pas: 4
Orta (isabetli): 4(1)
Uzun top (isabetli) 4(2)
Yaratılan büyük şans: 2
İsabetli şut: 1
İsabetsiz şut: 3
Engellenen şut: 1
Direkten dönen şut: 2
Top kaybı: 10

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Erzurum'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Kriz kapıda! Çeşme'den sonra şimdi de Terkidağ'da durum fena
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz ayı verisi
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'de tercih yapacaklara "son gün" uyarısı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Hepsi kuru yemişçide bulundu! Mide bulandırdı
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Hakan Fidan YPG/PKK'ya duyurum dedi çağrı yaptı: Oyunbozanlar devrede
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti
Şile yolunda feci kaza! Yelda öğretmen hayatını kaybetti
Türkiye onların peşindeydi! Gürcistan'da yakayı ele verdiler
Türkiye onların peşindeydi! Gürcistan'da yakayı ele verdiler