Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında görev süresi bir yıl uzatılan Tümgeneral Davut Ala, sosyal medya hesabından Karadeniz türküsünü paylaştı. Ala paylaşımında "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben" notuna yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Tümgeneral rütbesinde bulunan Davut Ala’nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Gazi unvanlı Ala'nın Samsun Garnizon Komutanı olarak görevine en az 1 yıl daha devam edeceği öğrenildi.

Ala, kararların hemen ardından “Arkadan konuşan şrfszlere hitaben” notuyla 'Hey Gidi Hey' isimli Karadeniz türküsünü paylaştı.

8 kurşunla yaralandı, kışlasını darbecilere teslim etmedi

Tümgeneral Davut Ala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul'da kışlasını darbecilere teslim etmemişti.

Davut Ala, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndaki lojmanına gitmek üzere yoldayken bir astsubaydan darbe girişiminin haberini aldı.

Bu habere inanmayan Ala, evine gittiğinde tankların caddelere çıktığı görüntüleri görünce tedirgin oldu. Sokağa çıkan tankların kendi kışlasının tankları olduğunu fark eden Ala, daha sonra iletişime geçtiği Kurmay Albay Sait Ertürk ile istişare toplantısı yaptıktan sonra darbeci olmayan komutanların bilgisi dâhilinde verilen emirleri yapmaya karar verdi.

Polis ekiplerinin nizamiyeyi kapatması üzerine dışarı çıkmak için vali yardımcısı ile temasa geçen Davut Ala, kısa bir süre sonra Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünden 3 kişilik polis ekibinin gelmesiyle yola çıktı.

Kışlaya vardıktan sonra silah kuşanan Ala ve ekibi, tugay karargâhına gitti. Darbeci komutanların tugay karargâhını terk ettiğini gören Ala ve arkadaşları kışlaya geri döndüklerinde karşılarına çıkan darbeci askerlerle çatışmaya girdi. Çatışmada Sait Albay ve bir polis yaralandı. Yardım için yanlarına giden Piyade Albay Davut Ala da elinden ve karın bölgesinden yaralandı.

Yaralı olduğu halde darbeci askerleri vurma düşüncesiyle helikopterin yanına gitmek isteyen Ala, vücudunun 8 yerinden yaralandı. Bir parmağı koptu, karaciğerinin yarısı gitti, diyaframı delindi, kaburgasının bir bölümü kırıldı. Sağ tarafı tamamen paramparça olan Ala, 10 gün yoğun bakımda kaldı.

Karadeniz türküsünün sözleri şöyle:

Hey gidi hey, hey gidi hey

Karadenizde dogdum

Büyüdüm adam oldum

Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum

Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum

Gırtlağa kadar doldum, yeter artik patladum

Karadenizde doğdum

Büyüdüm adam oldum

Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum

Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum

Gırtlağa kadar doldum yeter artik patladum

Mutluyum huzurum var

Çok iyi durumum var

Gururla tasuduğum şerefim, onurum var

Deli doliyim, ama benum de bi kalbum var

En azindan bir adum, bi de itibarum var

Ehehe he ehe ehhhe hee

Oho ho ho ohhohhoo

Ehehe he ehe ehhhe hee

Oho ho ho ohhohhoo

Ho ho hoo

Hey gidi hey, hey gidi hey

Benum için arkamdan neler neler dediler

Giyabumda konusup yerden yere vurdiler

Yok o bitti dediler

Adam olmaz dediler

Dedukleri olmadi malesef yanildiler

Benum için arkamdan neler neler dediler

Giyabumda konusup, yerden yere vurdiler

Yok o bitti dediler

Adam olmaz dediler

Dedukleri olmadi malesef yanildiler

Mutluyum huzurum var

Çok iyi durumum var

Gururla tasuduğum şerefim, onurum var

Deli doliyim, ama benum da bi kalbum var

En azindan bi adum, bi de itibarum var