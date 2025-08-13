Tümgeneral Davut Ala'dan dikkat çeken paylaşım! "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben"
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında görev süresi bir yıl uzatılan Tümgeneral Davut Ala, sosyal medya hesabından Karadeniz türküsünü paylaştı. Ala paylaşımında "Arkadan konuşan şerefsizlere hitaben" notuna yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Tümgeneral rütbesinde bulunan Davut Ala’nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Gazi unvanlı Ala'nın Samsun Garnizon Komutanı olarak görevine en az 1 yıl daha devam edeceği öğrenildi.
Ala, kararların hemen ardından “Arkadan konuşan şrfszlere hitaben” notuyla 'Hey Gidi Hey' isimli Karadeniz türküsünü paylaştı.
8 kurşunla yaralandı, kışlasını darbecilere teslim etmedi
Tümgeneral Davut Ala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul'da kışlasını darbecilere teslim etmemişti.
Davut Ala, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndaki lojmanına gitmek üzere yoldayken bir astsubaydan darbe girişiminin haberini aldı.
Bu habere inanmayan Ala, evine gittiğinde tankların caddelere çıktığı görüntüleri görünce tedirgin oldu. Sokağa çıkan tankların kendi kışlasının tankları olduğunu fark eden Ala, daha sonra iletişime geçtiği Kurmay Albay Sait Ertürk ile istişare toplantısı yaptıktan sonra darbeci olmayan komutanların bilgisi dâhilinde verilen emirleri yapmaya karar verdi.
Polis ekiplerinin nizamiyeyi kapatması üzerine dışarı çıkmak için vali yardımcısı ile temasa geçen Davut Ala, kısa bir süre sonra Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünden 3 kişilik polis ekibinin gelmesiyle yola çıktı.
Kışlaya vardıktan sonra silah kuşanan Ala ve ekibi, tugay karargâhına gitti. Darbeci komutanların tugay karargâhını terk ettiğini gören Ala ve arkadaşları kışlaya geri döndüklerinde karşılarına çıkan darbeci askerlerle çatışmaya girdi. Çatışmada Sait Albay ve bir polis yaralandı. Yardım için yanlarına giden Piyade Albay Davut Ala da elinden ve karın bölgesinden yaralandı.
Yaralı olduğu halde darbeci askerleri vurma düşüncesiyle helikopterin yanına gitmek isteyen Ala, vücudunun 8 yerinden yaralandı. Bir parmağı koptu, karaciğerinin yarısı gitti, diyaframı delindi, kaburgasının bir bölümü kırıldı. Sağ tarafı tamamen paramparça olan Ala, 10 gün yoğun bakımda kaldı.
Karadeniz türküsünün sözleri şöyle:
Hey gidi hey, hey gidi hey
Karadenizde dogdum
Büyüdüm adam oldum
Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum
Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum
Gırtlağa kadar doldum, yeter artik patladum
Karadenizde doğdum
Büyüdüm adam oldum
Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum
Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum
Gırtlağa kadar doldum yeter artik patladum
Mutluyum huzurum var
Çok iyi durumum var
Gururla tasuduğum şerefim, onurum var
Deli doliyim, ama benum de bi kalbum var
En azindan bir adum, bi de itibarum var
Ehehe he ehe ehhhe hee
Oho ho ho ohhohhoo
Ehehe he ehe ehhhe hee
Oho ho ho ohhohhoo
Ho ho hoo
Hey gidi hey, hey gidi hey
Benum için arkamdan neler neler dediler
Giyabumda konusup yerden yere vurdiler
Yok o bitti dediler
Adam olmaz dediler
Dedukleri olmadi malesef yanildiler
Benum için arkamdan neler neler dediler
Giyabumda konusup, yerden yere vurdiler
Yok o bitti dediler
Adam olmaz dediler
Dedukleri olmadi malesef yanildiler
Mutluyum huzurum var
Çok iyi durumum var
Gururla tasuduğum şerefim, onurum var
Deli doliyim, ama benum da bi kalbum var
En azindan bi adum, bi de itibarum var