Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Mauro Icardi, sakatlığını tamamen atlattığını belirterek sarı-kırmızılı taraftarlarla maçlarda buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Icardi, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Icardi ayrıca, Osimhen ile keyifli bir sezon geçireceklerini ifade etti.

Arjantinli yıldız, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona başladıkları için mutlu olduklarını aktaran Icardi, "Yıllar sonra kaptanlığı Muslera'dan devralmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan tecrübeli santrfor durumuyla ilgili, "Bir aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak ve takımıma saha içinde de destek olmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele vererek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Üç sezon üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Sahada taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolun ötesinde bir dostluğumuz var"

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda futbolun ötesinde bir dostluk olduğunu söyledi.

Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımdan ayrılmasının soyunma odasındaki atmosferi nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Icardi, "Nando ve Dries özlenecek ve sevdiğimiz insanlar. Önemli karakterlerdi. Aynı zamanda çok karizma ve karakter sahibi, saha içinde ve dışında bize destek olacak yeni arkadaşlarımız da geliyor. Büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz var. Geçtiğimiz yıllarda galibiyetleri ve şampiyonluğu getiren de bu oldu. Her gün birlikte olduğumuz için aile ortamı başarımız için en önemli etkenlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var"

Sarı-kırmızılı futbolcu, taraftarlarla kurduğu bağın kendisi için önemine değinerek, "Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var." dedi.

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonu değerlendiren Icardi, "Üç yıl önce geldiğimde benim için yeni bir meydan okumaydı. Daha farklı bir deneyimdi. Şimdi geçtiğimiz sezonlara, kulübe, etrafımdaki insanlara, taraftarlara ve en önemlisi çocuklara gururla bakıyorum. Onlarla farklı bir bağ kurdum. Onların Galatasaray aşklarının ne kadar arttığını görüyorum. Gurur duyduğum ve bana zevk veren, keyif aldığım bir şey. İnsanların futbolun ötesinde bir bağ kurabiliyor olması bence farklı bir duygu. Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olarak geri ödemem gereken bir borç var." şeklinde görüş belirtti.

"Kerem Aktürkoğlu'na en iyi dileklerimi iletebilirim"

Mauro Icardi, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na iyi dileklerini iletti.

Kerem'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinden bahsedilmesi üzerine 32 yaşındaki yıldız santrfor, "Kerem Aktürkoğlu konusunda çok şey söyleyemem. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Henüz net bir şey yok. Dün oynadı. Hala Benfica'nın oyuncusu. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Galatasaray ile büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ona en iyi dileklerimi iletebilirim. Çünkü beraber geçirdiğimiz zaman çok kıymetliydi. Benim de sevdiğim, benim için değerli olan bir insan. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım için bir artıysa yapabilecek bir şey yok. Kendi kararı." diye konuştu.

"Kulübün amacı üst üste 4. kez şampiyon olmak"

Arjantinli yıldız, Trenyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise üst turları hedeflediklerini belirtti.

Icardi, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Kulübün amacı kazanmaya devam etmek ve üst üste 4. kez şampiyon olmak. Geldiğimden beri amacımız şampiyon olmaktı. Hep şampiyon olmak, Türkiye'nin en iyisi olmak istedik ve 3 senede de bunu başardık. Bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileri gideceğiz. Yeni formatta evimizde 4 maçımız olacak. Taraftarımız bize destek olacak. Her oyuncu en ileriye gitmek ve her maçı kazanmak ister. Biz de buna odaklanıp maç maç gideceğiz."

"Osimhen ile çok keyif alacağımıza eminiz"

Icardi, geçen sezon gol krallığına ulaşan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile keyif alacakları bir sezon geçireceklerini söyledi.

Kendisinin sakatlığından dolayı geçen sezon birlikte fazla forma giyemediklerini hatırlatan Icardi, "Maalesef geçen sezon ikimizin bir arada oynadığı az sayıda maç oldu. Çok keyifli anlardı ama bütün yılın keyfini çıkartamadık. En önemlisi şampiyon olmaktı. Bu sezon da devam etmek istiyoruz. Victor ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Bu oyuncularla birlikte galip olacağız. Osimhen geçen sezon gol kralı oldu. Bu sezon da birlikte oynayacağız. Çok keyif alacağımıza eminiz." diyerek sözlerini tamamladı.