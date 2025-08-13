BIST 10.973
AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

AFAD, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yürütülen müdahale çalışmalarının tamamlandığını, iyileştirme sürecinin ise Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı kapsamında devam ettiğini açıkladı. Öte yandan açıklamada; bölgede hasar ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) yürütüldüğünü bildirdi.

Başkanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı belirtildi.

Bölgede iyileştirme çalışmalarının TASİP kapsamında aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sındırgı'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemelerde bulunulduğu ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında vatandaşların bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."


AFAD, 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 1235 depremin meydana geldiğini kaydetti. Bu depremlerin 19'unun ise 4.0'ın üzerinde olduğu bilgisini verdi.

