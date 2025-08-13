Osmaniye'deki orman yangınından acı haber: 1 işçi şhit oldu 1 işçi yaralı

Osmaniye'deki orman yangınından acı bir haber geldi. Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Kazada bir işçi şehit oldu, bir işçi yaralandı.Abone ol
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınından acı bir haber geldi.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.