Dolar borcunu ödemedi rehin alındı Bahçelievler'de operasyon

Bahçelievler'de borcunu ödemediği gerekçesiyle rehin tutulan kişi kurtarıldı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos'ta bir kişinin ulaşamadığı eşi A.S'nin rehin alındığı ve kendisinden para istendiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

A.S'nin telefonunu arayan ekipler, kendisini A.S. olarak tanıtan kişinin davranışlarından şüphelenerek harekete geçti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, burada rehin tutulan A.S'yi kurtardı.

Olaya ilişkin M.A, J.J, A.B ve A.O. gözaltına alındı.

​​​​​​​Mağdurun, dolar borcunu ödemediği gerekçesiyle rehin tutulduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden J.J. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

