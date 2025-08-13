MediaMarkt'tan özel çekiliş kampanyası

MediaMarkt Türkiye, sadakat programı MediaMarkt CLUB üyelerine ve yeni üye olacaklara özel çekiliş kampanyası başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, teknolojiseverler için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Kampanya ile MediaMarkt CLUB üyeleri ve yeni üye olacaklar, hesaplarındaki puanları çekiliş kuponuna dönüştürerek MediaMarkt'ın düzenleyeceği çekilişe katılma hakkı kazanacak.

MediaMarkt CLUB üyeleri ve yeni üye olacaklar, elde ettikleri puanlarla 11-31 Ağustos arasında çekilişe katılabilecek. MediaMarkt'ın mağazalarından, internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden puanlarını kupona dönüştüren CLUB üyeleri çekilişe katılabilecek.

Sadakat programına yeni üye olan herkese 500 puan hediye edilirken, 11-31 Ağustos arasında üye olanlar 1000 puan hediye kazanacak.

E-mail ve kısa mesajla iletişim izni veren kullanıcılar ayrıca 1000 puan kazanırken, MediaMarkt alışverişlerinin yüzde 10'u da hediye puan olarak hesaplarına kaydedilecek. MediaMarkt ayrıca CLUB üyelerine doğum günlerinde de ek olarak 2 bin puan hediye edecek.

Her 2 bin puan için bir çekiliş hakkı elde edecek CLUB üyeleri, 9 Eylül'de yapılacak çekilişte 5 iPhone 16 Pro Max 256 GB Akıllı Telefon kazanma şansı yakalayacak.