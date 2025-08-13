BIST 10.955
DOLAR 40,73
EURO 47,65
ALTIN 4.391,14
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi

Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eledi. Hollanda basını ise Kadıköy'deki atmosferden övgüyle bahsetti, Mourinho ve Fenerbahçeli futbolcuların performansını övdü.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5 -2 yenerek play off turuna yükselmesi, Hollanda medyasında geniş yer buldu.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, José Mourinho "şov yaptı" ve Fenerbahçe, ilk yarının sonunda bulduğu gollerle, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

NOS, maça ilişkin gelişmeleri, "Feyenoord, Fenerbahçe karşısında ağır yenilgi aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi" başlığı ile aktardı.

"Mourinho hala özel biri"

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, "Feyenoord cehennemi yaşadı: "Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi" başlığını kullandı.
Volkskrant gazetesi de, Feyenoord, 'İstanbul Cehennemi'nde aldığı 5-2'lik yenilgi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak" başlığını attı.
Gazeteye göre, bir kez daha Feyenoord'u yenen Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, hala "özel biri."

Bu tanım elde ettiği uluslararası başarılar nedeniyle Mourinho'nun lakabı.
Haberde, "José Mourinho, geçen hafta Rotterdam'da da vurguladığı gibi, Hollandalı rakiplerine karşı neredeyse her zaman kazanıyor" dendi.

Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi - Resim: 0

Rotterdam merkezli ulusal gazetelerden AD, "Feyenoord İstanbul'da çöktü: Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü" başlıklı haberinde, şunlara yer verdi:
"Feyenoord, Salı akşamı İstanbul'da coşkulu bir atmosferde ezici bir yenilgi aldı. Daha güçlü ve daha tecrübeli Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi: 5-2."

AD gazetesi, "Meşhur 'İstanbul Cehennemi' nasıldı?" başlıklı yorumunda, Kadıköy'deki atmosferi şöyle tanımladı:

"Aşağı yukarı beklendiği gibi: Çılgınca, coşkulu ve kulakları sağır eden bir ortam. Maçtan çok önce, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kale arkası tribünleri neredeyse 50 bin tutkulu, gürültülü Türk taraftarla doldu.

"Eşi görülmemiş atmosfer"

"Cehennem gibi ıslıklar, coşkulu tezahüratlar, Türk savaş şarkıları, binlerce kişinin aynı anda havaya kaldırdığı yumruklar… Kadıköy'de muhteşem bir atmosfer oluştu — üstelik maç henüz başlamamıştı. Başladıktan sonra gürültü daha da arttı, dinmek bilmeyen, adeta kaynayan bir hava yarattı.
"Tüm klişeler doğru çıktı: Feyenoord, neredeyse eşi benzeri görülmemiş bu atmosferde ayakta kalmaya çalışmak zorundaydı."

Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi - Resim: 1

Voetbal Premier, Fenerbahçe'nin zaferini, "Dağınık oynayan Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali paramparça oldu" başlığıyla duyururken, Voetbal Zone da, "Feyenoord, heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Fenerbahçe'ye elendi" yorumunu yaptı.

"Ses tribünlerden geliyordu"

Voetbal International dergisi de, Mourinho'nun geçen hafta işaret ettiği, "Kadıköy cehennemine" vurgu yaptı:
"Mourinho'nun De Kuip Stadyumu'nda alınan 2-1'lik yenilginin ardından rövanş için vadettiği 'İstanbul cehennemi', Feyenoord'u ilk yarının donunda öne geçmesine neden oldu.
"Kaleci İrfan Can Eğribayat düdük sesi duydu ve bunu hakem István Kovács'ın çaldığını sanıp topu tuttu. Ancak ses tribünlerden geliyordu. Bunun üzerine kazanılan bir serbest vuruşta Tsuyoshi Watanabe kafa vuruşuyla golü attı."

Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi - Resim: 2
RTL Haber, maça ilişkin gelişmeleri, "Feyenoord Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi başaramadı: Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe'ye 5-2 yenildi" başlığıyla aktardı.
Haber portalı nu.nl de, "Feyenoord, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi hayalinden uzaklaştı" yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...
Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi geçiyor? İddialara son noktayı koydu
Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi geçiyor? İddialara son noktayı koydu
Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?
Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Binyamin Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz
Binyamin Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz