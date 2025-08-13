BIST 10.955
Binyamin Netanyahu: Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze’de daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlanmasıyla birlikte, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden 'ayrılmasına izin verilmesi' çağrısını yeniden dile getirdi.

Binyamin Netanyahu, İsrail medyasına verdiği bir röportajda savaş politikasını savundu.

Suriye, Ukrayna ve Afganistan'daki mülteci akınlarını örnek gösteren Netanyahu, “Öncelikle çatışma bölgelerinden, genel olarak da eğer isterlerse bölgeden ayrılma fırsatını Filistinlilere verelim. Bu imkânı önce Gazze içinde savaş sırasında sağlayacağız, ardından da Gazze’den ayrılmalarına izin vereceğiz. Filistinlileri zorla çıkarmıyoruz, ancak ayrılmalarına izin veriyoruz” açıklamasında bulundu.

'ABD olmasa bile İran’ı vuracaktık'

İran'a saldırı hakkında “Onay olsun ya da olmasın, biz bunu yapıyoruz” diyen Netanyahu, sonunda ABD Başkanı Donald Trump’tan iş birliği sağladığını belirtti. “Neyse ki çok sempatik bir başkanımız var… ama karar her halükârda alınmıştı, çünkü bu bizim ruhumuzda” dedi.

