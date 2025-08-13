HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Karşılaşmanın günü ve saati açıklandıAbone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Portekiz ekibi, Fransız temsilcisi Nice'i 2-0 yendi.
Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde turun ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da İstanbul'da oynanacak.
Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.