Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu!

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Karşılaşmanın günü ve saati açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Portekiz ekibi, Fransız temsilcisi Nice'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde turun ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da İstanbul'da oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.

