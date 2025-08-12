Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Abone ol

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE 3-1 FEYENOORD (CANLI SKOR)

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Stejin, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 20.00

YAYIN: Exxen

Talisca dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bugünkü maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.