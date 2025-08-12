BIST 10.983
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü: 'Liderler zirvesine hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

"TÜRKİYE LİDERLER DÜZEYİNDE ZİRVEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

