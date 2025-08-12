BIST 10.969
DOLAR 40,74
EURO 47,32
ALTIN 4.385,60
HABER /  MEDYA

AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı

AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşe yazısında siyasete ve kamuoyuna yönelik değerlendirmelerine ara vereceğini duyurdu.

Abone ol

Terörsüz Türkiye sürecinde kimi isimlerle girdiği polemiklerle dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, yazılarına bir süre ara verdiğini duyurdu.

"Bir süreliğine mola" başlıklı yazısında süreçle ilgili yazıların kendisini yorduğunu belirten Metiner, "Burada söylediklerimin hepsi kişisel düşüncelerimdi. Benim sözlerim üzerinden AK Parti okuması yapmak doğru değil, AK Parti’yi eleştirmek hiç doğru değil. AK Parti’nin üç dönem milletvekilliğini yapmış olsam bile AK Parti’yi temsil makamında değilim. O yüzden söylediklerim yalnızca beni bağlar." dedi.

Bugüne kadar yazdıklarında pişman olmadığını aktaran yazar, "Artık bir tek damla kanın ve gözyaşının dahi akmamasıdır. Tarihi fırsatı tarihi kazanıma dönüştürmek için herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Kim ki sürecin bozulmasına sebebiyet verirse Allah onu her iki cihanda da zelil eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
"Dört büyükler" 2024-25 sezonunu yaklaşık 10 milyar lira zararla kapattı
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Marmara’da ürküten rekor! 65 yıl sonra bir ilk
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak
TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not
Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...
Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...