AK Partili Mehmet Metiner köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşe yazısında siyasete ve kamuoyuna yönelik değerlendirmelerine ara vereceğini duyurdu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kimi isimlerle girdiği polemiklerle dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, yazılarına bir süre ara verdiğini duyurdu.

"Bir süreliğine mola" başlıklı yazısında süreçle ilgili yazıların kendisini yorduğunu belirten Metiner, "Burada söylediklerimin hepsi kişisel düşüncelerimdi. Benim sözlerim üzerinden AK Parti okuması yapmak doğru değil, AK Parti’yi eleştirmek hiç doğru değil. AK Parti’nin üç dönem milletvekilliğini yapmış olsam bile AK Parti’yi temsil makamında değilim. O yüzden söylediklerim yalnızca beni bağlar." dedi.

Bugüne kadar yazdıklarında pişman olmadığını aktaran yazar, "Artık bir tek damla kanın ve gözyaşının dahi akmamasıdır. Tarihi fırsatı tarihi kazanıma dönüştürmek için herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Kim ki sürecin bozulmasına sebebiyet verirse Allah onu her iki cihanda da zelil eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.