TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusuna ilişkin yeni bir istatistik çalışmasının sonuçlarını yarın kamuoyuyla paylaşacak. Üçer aylık dönemler için ilk kez hazırlanan "Dönemlik Nüfus İstatistikleri", nüfus ve demografik yapıdaki hızlı değişimleri daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'nden bu yana yapılan nüfus sayımları ve 2007'den beri uygulanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) hatırlatıldı. Ancak günümüzdeki demografik dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, politika yapıcıların ve araştırmacıların daha güncel ve kanıta dayalı verilere ihtiyaç duyduğu belirtildi.

TÜİK, bu ihtiyacı karşılamak için dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği dönemlik nüfus verilerini hazırladığını duyurdu. Bu yeni istatistikler, nüfus politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınması ve yenilikçi öneriler geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturacak. Türkiye genelindeki bu yeni veriler, 13 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.