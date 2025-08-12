BIST 10.961
DOLAR 40,73
EURO 47,31
ALTIN 4.376,63
HABER /  GÜNCEL

TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak

TÜİK'ten bir ilk: Dönemlik nüfus istatistikleri yarın açıklanacak

TÜİK, Türkiye nüfusuna dair üç aylık periyotlarla hazırlanan "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçlarını yarın kamuoyuyla paylaşacak. Bu istatistikler, Türkiye tarihinde ilk kez üç aylık dönemler için üretildi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusuna ilişkin yeni bir istatistik çalışmasının sonuçlarını yarın kamuoyuyla paylaşacak. Üçer aylık dönemler için ilk kez hazırlanan "Dönemlik Nüfus İstatistikleri", nüfus ve demografik yapıdaki hızlı değişimleri daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'nden bu yana yapılan nüfus sayımları ve 2007'den beri uygulanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) hatırlatıldı. Ancak günümüzdeki demografik dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, politika yapıcıların ve araştırmacıların daha güncel ve kanıta dayalı verilere ihtiyaç duyduğu belirtildi.

TÜİK, bu ihtiyacı karşılamak için dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği dönemlik nüfus verilerini hazırladığını duyurdu. Bu yeni istatistikler, nüfus politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınması ve yenilikçi öneriler geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturacak. Türkiye genelindeki bu yeni veriler, 13 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
ChatGPT'nin tavsiyesine uydu, zehirlenerek hastanelik oldu
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Bölgesel Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
İstanbul'da denize girmek yasaklandı
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not
Milli Takım'ın eski doktoruydu, ölü bulundu! Yatak odasında dikkat çeken not
Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...
Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...
YKS tercih süreci sona eriyor!
YKS tercih süreci sona eriyor!
ING'den KOBİ ve ticari şirketlere kolay ve dijital bankacılık
ING'den KOBİ ve ticari şirketlere kolay ve dijital bankacılık
Sakarya'da denize girecekler dikkat! 2 uyarı birden...
Sakarya'da denize girecekler dikkat! 2 uyarı birden...
Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama!