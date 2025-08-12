BIST 10.966
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda flaş gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde aramalar tamamlandı.

İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer aldı.

Şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürüldü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.

Döviz bürosu ve 2 kuyumcuya kayyum atama talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etti.

