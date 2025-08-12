BIST 10.961
DOLAR 40,73
EURO 47,31
ALTIN 4.376,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...

Sinop'ta yaylada yangın! 2 ev ve 2 ahır alevler içinde kaldı 1 inek telef oldu...

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaylada çıkan yangın sonucu 2 ev ve 2 ahır yandı, 1 inek telef oldu.

Abone ol

Kılıçlı Köyü Kuzköy Yaylası'nda sabah saatlerinde Bayram Demirci'ye ait ahşap evde başlayan yangın bitişiğindeki aynı kişiye ait eve ve 2 ahıra da sıçradı.

AİLESİNİ VE HAYVANLARINI KURTARDI

Demirci'nin yaylada kalan oğlu Muhammet Demirci, alevleri gördüğünde eşi ve 3 çocuğunu hızla dışarı çıkarıp evin önündeki ahırların kapısını açıp 40 büyükbaş hayvanın 39'unu dışarı çıkarmayı başarırken 1 inek içerde kalarak telef oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkışıyla ilgili araştırmada bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS tercih süreci sona eriyor!
YKS tercih süreci sona eriyor!
ING'den KOBİ ve ticari şirketlere kolay ve dijital bankacılık
ING'den KOBİ ve ticari şirketlere kolay ve dijital bankacılık
Sakarya'da denize girecekler dikkat! 2 uyarı birden...
Sakarya'da denize girecekler dikkat! 2 uyarı birden...
Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda flaş gelişme
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda flaş gelişme
Şener Üşümezsoy İstanbul depremi algımızı yerle bir etti! TT olan açıklamalar
Şener Üşümezsoy İstanbul depremi algımızı yerle bir etti! TT olan açıklamalar
İzmir'de yeni orman yangını çıktı!
İzmir'de yeni orman yangını çıktı!
Türkiye'nin en yeni firmalarındandı! Konil Kağıt konkordato ilan etti...
Türkiye'nin en yeni firmalarındandı! Konil Kağıt konkordato ilan etti...
TOKİ 21 ildeki 102 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ 21 ildeki 102 iş yerini açık artırmayla satacak
Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...
Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...
Trendyol'dan evlenecek çiftlere 30 bin TL üzerine alışverişlerde 5 bin TL indirim
Trendyol'dan evlenecek çiftlere 30 bin TL üzerine alışverişlerde 5 bin TL indirim