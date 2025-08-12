BIST 10.966
HABER /  GÜNCEL

Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...

Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...

Sahte diploma skandalının bir numaralı ismi Ziya Kadiroğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Ziya Kadiroğlu, Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin emriyle padişah torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na sahte diploma işlemi yaptıklarını anlattı. Asıl ilginç olan ise padişah torununun sahte diplomaya ihtiyaç duymasının sebebi...

Türkiye sahte diploma skandalını konuşurken diplomasının 'sahte' olduğu ortaya çıkan 'Osmanlı torunu' Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na dair de yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu verdiği ek ifadesinde "Kayıhan Osmanoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğu söylendi." dedi.

Sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu ifadesinde,  Cumhurbaşkanlığından olduğunu iddia eden kişinin (A.E) ricası üzerine İnönü Üniversitesi’nin sistemine girdiğini, M.K isimli kişiyi hukuk fakültesi mezunu gösterdiğini itiraf etti.

Sahte diploma çetesi lideri ek ifade verdi

Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer... - Resim: 0

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, sahte diploma çetesinin lideri olan Ziya Kadiroğlu, Sincan Cezaevi’nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği ifadede Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi’nin de adını verdi.

Kadiroğlu, “Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun işlemini Çelebi’den aldığı emirle” yaptığını, Çelebi’nin kendisine Osmanoğlu’nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğunu söylediğini” öne sürdü.

