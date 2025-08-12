BIST 10.966
DOLAR 40,71
EURO 47,28
ALTIN 4.383,76
HABER /  GÜNCEL

İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi düşüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi düşüyor

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, barajlardaki seviye de düşüyor. İSKİ de İstanbul'daki son durumu açıkladı.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den bugün itibarıyla yüzde 48,3'e geriledi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46,81, Darlık'ta yüzde 59,65, Elmalı'da yüzde 66,1, Terkos'ta yüzde 53,01, Alibey'de yüzde 31,53, Büyükçekmece'de yüzde 47,76, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Istrancalar'da yüzde 28,05, Kazandere'de yüzde 34,07, Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.

 Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti
Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var