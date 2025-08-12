BIST 10.966
DOLAR 40,71
EURO 47,28
ALTIN 4.383,76
HABER /  DÜNYA

Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti

Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti

İRAN’da 22 yıl boyunca evlendiği eşlerini öldürdüğü iddia edilen Kolsum Akbari, son kocasını öldürünce yakayı ele verdi. Ülkenin seri katili olarak nitelenen kadın, 11 cinayetle suçlandı. Kolsum Akbari'nin kurbanlarını mehir ve mal varlıkları için öldürdüğü öğrenildi. Kadının evlenmek için de genellikle yaşlı ve varlıklı adamları hedeflediği belirlendi. Kolsum Akbari isimli kadın için idam isteniyor.

Abone ol

İranlı Kolsum Akbari, 2000 yılından 2022’ye kadar 11 kocasını sistematik şekilde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılığa göre Akbari, kurbanlarını diyabet ilaçları, cinsel güç artırıcılar ve bazı durumlarda endüstriyel alkolle zehirledi.

Kurbanların yaşlı ve hasta olması, ölümlerin doğal nedenlerle gerçekleştiği izlenimi vererek cinayetlerin yıllarca fark edilmemesine yol açtı.

Son kocasının oğlu şüphelendi
Iran Wire haber sitesinde yer alan habere göre vaka 2023’te, son eşi Azizollah Babaei’nin şüpheli ölümü sonrası açığa çıktı. Babaei’nin oğlu, babasının geçmişte Akbari ile evli olduğunu ve kadının daha önce onu öldürmeye çalıştığını öğrenince yetkililere başvurdu. Aile, Akbari’nin son gelinleri olduğunu teşhis etti.

11 koca için idam cezası
Sari Devrim Mahkemesi’ndeki duruşmada, dört kurbanın yakınları İslami hukuk uyarınca Akbari’nin idamını talep etti. Davada 45’ten fazla müşteki bulunuyor. Akbari’nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesini istedi. Ancak bir müşteki, cinayetlerin detaylı planlandığını belirterek bu savunmayı reddetti.

Mehir ve servetleri için...
Savcılığın iddianamesinde Akbari, “planlı cinayet” suçundan 11 kez, “öldürmeye teşebbüs”ten ise 1 kez yargılanıyor.

Suçlamalara göre sanık, yaşlı erkeklerle evlenip mehir almak ve servetlerini ele geçirmek amacıyla cinayetleri işledi. Mahkeme, duruşmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mavi etli domuzlar türedi! Domuzun içini kesen avcılar irkildi alarm verildi
Foto Galeri Mavi etli domuzlar türedi! Domuzun içini kesen avcılar irkildi alarm verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti