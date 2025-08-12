BIST 11.042
DOLAR 40,71
EURO 47,34
ALTIN 4.377,82
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...

Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...

Bir süre önce Türkiye'den çekilen efsane cips yeniden raflardaki yerini aldı. Bir dönem çok satan ürünler arasında yer alan cipsin 330 TL'lik yeni fiyatı ise tartışma konusu oldu.

Abone ol

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarından çekilen ve bir dönem ciddi satış rakamlarına ulaşan ünlü cips markası raflara döndü.

FİYATI TARTIŞMA YARATTI

Yeniden market raflarındaki yerini aldığı konuşulan cipsin etiketinde yer alan fiyat ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

330 TL'DEN SATILIYOR

Avrupa ülkelerinde 2 ila 4 euro arasında satılan cipsin Türkiye'de 330 TL'den satışa sunulması büyük tepki çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti
Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı
Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı
Fıtık ameliyatında robotik dokunuşla hızlı iyileşme
Fıtık ameliyatında robotik dokunuşla hızlı iyileşme
İBB'ye yeni operasyon başlatıldı 14 gözaltı kararı
İBB'ye yeni operasyon başlatıldı 14 gözaltı kararı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken referandum açıklaması! Tarih verdi
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken referandum açıklaması! Tarih verdi
Madonna'dan Papa'ya 'Gazze'ye git' çağrısı
Madonna'dan Papa'ya 'Gazze'ye git' çağrısı
1 aydır kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
1 aydır kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti: "Gerekirse orduyu da getireceğim"
ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti: "Gerekirse orduyu da getireceğim"
Balıkesir'den sonra Manisa sallanıyor! Panik yaratan deprem
Balıkesir'den sonra Manisa sallanıyor! Panik yaratan deprem
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı