BIST 11.042
DOLAR 40,71
EURO 47,34
ALTIN 4.377,82
HABER /  DÜNYA

Madonna'dan Papa'ya 'Gazze'ye git' çağrısı

Madonna'dan Papa'ya 'Gazze'ye git' çağrısı

ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

Abone ol

Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." ifadesini kullanarak mesajını Papa'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti: "Gerekirse orduyu da getireceğim"
ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti: "Gerekirse orduyu da getireceğim"
Balıkesir'den sonra Manisa sallanıyor! Panik yaratan deprem
Balıkesir'den sonra Manisa sallanıyor! Panik yaratan deprem
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 2 ilin jandarma komutanı değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 2 ilin jandarma komutanı değişti.
Kendisinden haber alamayan yakınları iş yerine gidince
Kendisinden haber alamayan yakınları iş yerine gidince
Bolu'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 10 yaralı
Bolu'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 10 yaralı
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden
Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı
Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! 2 ilin komutanı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! 2 ilin komutanı değişti
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul açıklaması: Büyük deprem olmayacak
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul açıklaması: Büyük deprem olmayacak
24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı
24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı