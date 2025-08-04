25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor
İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem Devvas yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor. Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.
Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yine kuzeydeki Cevazat bölgesinde bir eve sığınan Devvas ailesinin 6 çocuğundan bir olan 9 yaşındaki Meryem, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlığın kurbanlarından biri.
Küçük Meryem 25 kilodan 10 kiloya düştü
Meryem'in annesi Müdellele Devvas (33), kızının savaşın başından beri yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ancak son dönemde sınır kapılarının kapatılmasıyla bu sorunun akut bir hal aldığını söyledi.