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25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor

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25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybeden 9 yaşındaki Meryem Devvas yaşam mücadelesi veriyor.

25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor - Resim: 1

İsrail'in dayattığı açlık Gazze'de her gün onlarca can alıyor. Başlarda bünyeleri dayanıklı olmayan çocukları etkileyen açlık krizi artık her gün bebek, genç, yaşlı herkesin hayatını tehlikeye atıyor.

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25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor - Resim: 2

Gazze'de son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktı.

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25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor - Resim: 3

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yine kuzeydeki Cevazat bölgesinde bir eve sığınan Devvas ailesinin 6 çocuğundan bir olan 9 yaşındaki Meryem, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlığın kurbanlarından biri.

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25 kilodan 10 kiloya düştü! Gazzeli Meryem'in son haline yürek dayanmıyor - Resim: 4

Küçük Meryem 25 kilodan 10 kiloya düştü

Meryem'in annesi Müdellele Devvas (33), kızının savaşın başından beri yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ancak son dönemde sınır kapılarının kapatılmasıyla bu sorunun akut bir hal aldığını söyledi.

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