ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti: "Gerekirse orduyu da getireceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve ve suç oranını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etti.

Abone ol

Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklayan Trump, "Gerekirse orduyu da buraya getireceğim" ifadelerini kullandı. Trump, New York ve Chicago gibi kentlerde de güvenlik tedbirlerini artıracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Washington'da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump acil durum ilan etti:

Washington'daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten çok yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini söyledi.

Trump, "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, Washington DC Polis Departmanı'nı "doğrudan federal kontrol" altına alacaklarını açıkladı.

"Gerekirse orduyu da buraya getireceğim."

"Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız." şeklinde konuşan Trump, "Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye ekledi.

Trump, "Bu daha da ileri gidecek. Washington'da çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz ve bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Sonra diğer şehirlere de bakacağız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Washington DC'nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump'ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Trump ise basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin "sahte" olduğunu iddia etti.