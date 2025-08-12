BIST 11.038
Bolu'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 10 yaralı

Bolu'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı 05 ABV 303 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

