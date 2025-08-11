BIST 11.038
GÜNCEL

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu belirtildi.

Saat 21.32'de oluşan sarsıntı yerin 13.18 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

BALIKESİR DE BEŞİK GİBİ

Öte yandan Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Sındırgı'da son olarak 10 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

