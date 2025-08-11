BIST 11.038
Çanakkale, Bolu, Manisa, Mersin, Aydın'ın ardından İstanbul'da da yangın çıktı

Çanakkale, Bolu, Manisa, Mersin, Aydın'ın ardından İstanbul'da da yangın çıktı. Çatalca ilçesinde aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yurt genelinde artan sıcaklıklar ve ihmalkarlık nedeniyle çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Çanakkale, Bolu, Manisa, Mersin, Aydın'daki orman yangınlarına müdahale sürerken bir kötü haberde İstanbul'dan geldi.

İSTANBUL'DA 2 BÖLGEDE YANGIN

İstanbul'un Çatalca ilçesinde aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına helikopter desteğiyle müdahale ediliyor.

