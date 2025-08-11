BIST 11.045
Çatalca'da 2 bölgede yangın! Yangına müdahale ediliyor

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sirayet etti.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN DESTEK SÜRÜYOR

Yangına helikopter desteğiyle müdahale ediliyor.

