Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.57'de başladı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak.
Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde.

Suriye yönetimi o konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu.

Suriye'de yaşanan bu gerilim, kabinenin gündeminde olacak.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da gündemde olacak.

Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun.
Kalıcı barış ve istikrar İçin neler yapılabileceği toplantıda masaya yatırılacak.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında.

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili.

İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

Orman yangınları da gündemde

Ve orman yangınları...

Kabine toplantısında, ülke genelinde orman yangınlariyla mücedele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

