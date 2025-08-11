BIST 11.081
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile karşılaşacak Benfica'da, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu son antrenmanda yer aldı.

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Benfica'nın bu turda Nice'le oynadığı ilk maçta Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Adı Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu, Benfica'nın Nice ile oynayacağı ikinci maç öncesinde son antrenmanda yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, Sporting'le oynanan Portekiz Süper Kupa finalinde 80 dakika forma giymişti. Benfica formasıyla toplamda 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asist kaydetti.

