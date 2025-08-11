BIST 11.081
DOLAR 40,71
EURO 47,39
ALTIN 4.388,60
HABER /  EKONOMİ

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

Abone ol

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.

Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kara ulaştığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gurbetçiler sınırda ceza şoku yaşadı: Ceza öderken isyan ettiler...
Gurbetçiler sınırda ceza şoku yaşadı: Ceza öderken isyan ettiler...
İsrail'den Gazze'deki soykırıma katkı sunan ABD'li generale teşekkür
İsrail'den Gazze'deki soykırıma katkı sunan ABD'li generale teşekkür
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor...
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor...
Gözler 15 Ağustos'taki ziyarette! Putin tarihe geçecek
Gözler 15 Ağustos'taki ziyarette! Putin tarihe geçecek
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? Bu fotoğraf yüzünden casus deniyor
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? Bu fotoğraf yüzünden casus deniyor
Kurum: Gayrimenkul sertifikası projesinde 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık
Kurum: Gayrimenkul sertifikası projesinde 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı
Sanayi üretim endeksi haziranda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 arttı
Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Mersin'de korkunç kaza can aldı! 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Tahsildaroğlu'nun sahibi Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti Ezine peyniriyle zengin oldu
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması
Kürşad Zorlu'dan terörsüz Türkiye hedefi açıklaması
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir'deki depremde yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı
Batman'dan çalışmak için Ordu'ya geldi denizde can verdi
Batman'dan çalışmak için Ordu'ya geldi denizde can verdi