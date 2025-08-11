Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? Bu fotoğraf yüzünden casus deniyor

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in yakalanmadan önce yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Rezan Epözdemir 'kaçacaktı' iddialarına X hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Ünlü avukat hakkındaki casusluk iddiasının dayanağı olarak gösterilen fotoğrafın nasıl çekildiğini de anlattı. Bu arada 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltında olan Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dün polis ekipleri şafak vakti ünlü Avukat Rezan Epözdemir’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Avukat Epözdemir’in hem evinde hem de ofisinde saatlerce arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiasına göre; Epözdemir, rüşvetle, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım etmekle ve askeri casusluk yapmakla suçlanıyor. Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bugün itibariyle 1 gün daha uzatıldı.

İngiltere'ye mi kaçacaktı?

Avukat Rezan Epzödemir'in İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Epözdemir, eşi ve çocuklarıyla Bodrum’dan İstanbul’a geldiğini, oğlunun okulu için önceden alınmış biletleri olduğunu aktardı.

Kumpasa uğradım bunu yapan bir avukat

Rezan Epözdemir X hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara da yanıt verdi. İşte yazdıkları:

-Bu gözaltı tamamen bir kumpastır. Bu kumpası kurup, kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır. Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikayette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır.

Rezan Epözdemir'i yakan fotoğraf

-Söz konusu fotoğrafın hikayesi ise şu şekildedir; Ekteki resmi program ile de sabit olduğu üzere ilgili heyet resmi ziyaret kapsamında 20 Haziran 2014'te İstanbul’a gelmiş olup; 5 gün boyunca Eczacıbaşı, Büyük Kulüpte iş dünyası ve diplomatlarla yemek, CHP genel başkanı ve genel başkan yardımcılarıyla yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunmuşlardır. Bu program FARA nezdinde resmi olarak da kayıtlı bir programdır.

21 Haziran 2014'teki yemeğe katılan ve Mosad ajanı denilen Dan Arbell ise 2016’dan 2023’e kadar TRT World'de 7 yıl boyunca program yapmıştır.

Fotoğraf nerede nasıl çekildi?

-Ekteki programla da sabit olduğu üzere 21 Haziran 2014'te dönemin CHP Genel Sekreteri ve müvekkilim olan Gürsel Tekin, o dönem kardeşimin nişanlısı olan şimdiki eşi Aylin İngilizce öğretmeni olduğu için çeviri yapması amacıyla Galatasaray Adasındaki (O dönemki adı Su Ada) yemeğe bizi davet etmiş olup, bahsedilen resim orada yüzlerce kişinin arasında poz verilerek ve masasının başında ev sahibi olarak Gürsel Bey oturuyorken çekilmiştir. Bu fotoğraf ve resmi program CHP’nin kurumsal web sitesinde mevcuttur.



6 ay önce soruşturmaya gerek yok kararı çıktı

-Eğer böyle bir fotoğraf üzerinden benim hakkımda gözaltı kararı uygulanıyorsa, bu halde söz konusu görüşmelere katılan herkesin gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması gerekir. Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/2096 ihbar ve 2025/2137 karar sayılı dosya üzerinden “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” tanzim edilmiştir. O halde şimdi nasıl olmuştur da ortada böyle bir karar varken bu konuda bir gözaltı işlemi tesis edilmiştir?

Ailem ve ben tehdit ediliyorum

-Son 20 yıldır Türkiye’de Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Ahmet Minguzzi gibi davalara baktım, bu dosyalarda mağdur aile vekilliği yaptım. Halen eşim ve çocuklarım Ahmet Minguzzi cinayetinde avukatlığım sebebiyle ölüm tehditleri ve mesajları alıyor. Bunu hem emniyet hem de Başsavcılık çok iyi biliyor. Gelinen aşamada hakkımdaki soruşturma bakımından maddi gerçeğin ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır. Dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürler...