Depremde hayat kurtaran fark: Android 30 saniye önce uyardı, iPhone neden sessiz kaldı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremde akıllı telefonlar da büyük sınav verdi. Deprem öncesi Android işletim sistemli telefonlara 30 saniye önce uyarı bildirimi giderken, iPhone kullanıcılarının bu bildirimi almadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı çok sayıda ilde büyük paniğe neden oldu. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

30 SANİYE ÖNCE BİLDİRİM GİTTİ

Depremden 30 saniye önce Android işletim sistemli telefonlara uyarı mesajı gelirken, iPhone telefonların kullanıcılarını uyarmaması ise dikkat çekti.

İPHONE KULLANICILARINA BİLDİRİM GİTMEDİ İDDİASI

Apple'ın iPhone cihazlarında da deprem uyarı özelliği bulunuyor. Ancak Balıkesir'deki deprem öncesi iPhone kullanıcılarının hiçbir uyarı almadığı sosyal medyada dile getirildi. iPhone'da deprem uyarısını açmak için:

Ayarlar > Bildirimler > Sayfanın en altındaki "Hayati Uyarı Bildirimi" seçeneğini aktif etmek gerekiyor.

