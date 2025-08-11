BIST 11.075
HABER /  MEDYA

TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı ihale tarihi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Nazmi Şimşek hayatını kaybetti: Cenaze programı açıklandı
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi
Ford Transit 60 yaşına girdi
İhlas Holding, Kırgızistan'da iki hidroelektrik projesi için yatırım anlaşması imzaladı
Bakanlar Memişoğlu ve Yerlikaya'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Çiçek işin aslını yazdı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha
Gaziantep'te traktör ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...
Kars'ta direksiyonda kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı...
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecinin son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı! Fatma Şahin'den dikkat çeken paylaşım
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor?
