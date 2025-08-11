BIST 10.950
Arif Çoğal kimdir, ne iş yapar?

1986 Sinop Durağan doğumlu iş insanı Arif Çoğal, çalışma hayatına yurt dışında inşaat sektöründe başladı. Yıllarca süren gurbet hayatı, ona sabrın, disiplinin ve alın terinin gerçek değerini öğretti. Zorlu şartlarda edinilen bu tecrübeler, onun güçlü ve kararlı kişiliğinin temelini oluşturdu.

Türkiye’ye dönüşünün ardından gıda sektörüne adım atan Çoğal, kısa sürede gösterdiği özveri ve iş disipliniyle dikkat çekti. Profesyonel başarısının yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan Çoğal, ihtiyaç sahiplerine sessizce destek veren, çevresinde güven ve saygı kazanan bir isim haline geldi.

Arif Çoğal, başarıyı yalnızca iş performansıyla değil, insanlara dokunabilmekle de ölçüyor. “Bir sofraya vesile olmak, bir gönüle dokunmak, iş başarısı kadar değerlidir” anlayışıyla hareket eden Çoğal, gıda sektöründe samimiyetin, emeğin ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdürüyor.

Bugün, kalite ve güven odaklı vizyonuyla sektöre yön veren Arif Çoğal, hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir rol üstlenerek, azim ve iyilik dolu yolculuğuna devam ediyor.

Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur arayacak! Kadroda değişiklik...
Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok
19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi
Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti
"Ocak ayı beklenmemeli" Asgari ücret için ara zam çağrısı!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem kamerada
GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Balıkesir'de deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Balıkesir Sındırgı merkezli depremi kırsal mahallelerde yaşayanlar o anları anlattı
