GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Balıkesir merkezli depremden etkilenen müşterilerine acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremden etkilenen müşterilerine acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladıklarını duyurdu. Operatörler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında üç büyük GSM operatörü de harekete geçti. Turkcell, "Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türk Telekom ise, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır" şeklinde bir duyuru yayımladı.

Vodafone da, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır" paylaşımında bulundu.