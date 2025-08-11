BIST 10.973
DOLAR 40,74
EURO 47,58
ALTIN 4.421,39
HABER /  GÜNCEL

GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet

GSM operatörlerinden depremzedelere ücretsiz dakika ve internet

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Balıkesir merkezli depremden etkilenen müşterilerine acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Abone ol

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremden etkilenen müşterilerine acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladıklarını duyurdu. Operatörler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında üç büyük GSM operatörü de harekete geçti. Turkcell, "Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türk Telekom ise, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır" şeklinde bir duyuru yayımladı.

Vodafone da, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır" paylaşımında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Galatasary'dan Alvaro Morata açıklaması
Balıkesir'de deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Balıkesir'de deprem nedeniyle yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Balıkesir Sındırgı merkezli depremi kırsal mahallelerde yaşayanlar o anları anlattı
Balıkesir Sındırgı merkezli depremi kırsal mahallelerde yaşayanlar o anları anlattı
Balıkesir'de 4 saatte 84 artçı deprem oldu gece 3 deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4 saatte 84 artçı deprem oldu gece 3 deprem meydana geldi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı depremini 3 hafta önce uyarmış
Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı depremini 3 hafta önce uyarmış
Rezan Epözdemir’den gözaltı açıklaması
Rezan Epözdemir’den gözaltı açıklaması
Balıkesir'deki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'deki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi hayatını kaybetti
Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası uyarı: Evlere girmeyin
Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası uyarı: Evlere girmeyin
AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı
AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı