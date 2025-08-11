BIST 10.973
Prof. Dr. Üşümezsoy, Sındırgı depremini 3 hafta önce uyarmış

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem öncesinde, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaklaşık 3 hafta önce bölgedeki risklere dikkat çekerek uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Üşümezsoy, Marmara bölgesinde asıl tehlikenin İstanbul değil Balıkesir ve çevresinde olduğunu belirterek, olası depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulamıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SINDIRGI DEPREMİ İÇİN UYARMIŞ

Nisan ayında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin yerini ve şiddetini önceden tahmin ederek dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Sındırgı'daki bu depremle ilgili de daha önce uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

BİLİMSEL BİR TEMELİ OLMADIĞINI İFADE ETMİŞTİ

Üşümezsoy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" söyleminin bilimsel bir temeli olmadığını belirtmişti. İstanbul merkezli deprem senaryolarının yanlış modellere dayandığını savunan Üşümezsoy, asıl riskin Marmara'nın güneyinde; özellikle Balıkesir, Simav, Uşak ve Sındırgı çevresinde olduğunu vurgulamıştı.

"STRES MARMARA'NIN FARKLI SEGMENTLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR"

1999 Gölcük Depremi sonrası Marmara Denizi'nde farklı fay segmentlerinde stres birikimi oluştuğunu söyleyen Üşümezsoy, bu gerilimin Adalar Fayı'ndan çok Marmara'nın diğer bölgelerinde yoğunlaştığını dile getirmişti. Şener Üşümezsoy, kamuoyunun dikkatini bu bölgelere çekerek, olası depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti.

