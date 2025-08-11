BIST 10.973
Rezan Epözdemir’den gözaltı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, hakkında “İngiltere’ye giderken yakalandı” şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Epözdemir, oğlunun dil okulu için planlanan seyahat öncesi Bodrum’dan İstanbul’a geldiğini, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığını ve manipülatif iddialara itibar edilmemesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, hakkındaki "İngiltere’ye giderken yakalandı şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesini" istedi.

Epözdemir'in mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajında bazı mecralarda "İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı" yönünde ifadeler bulunduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Epözdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Sabah evde 05.50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken 'İngiltere’ye giderken yakalandı' şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz"

Epözdemir'in mesajıyla birlikte gidiş-dönüş uçak biletleri ile oğlunun dil okulu evrakları da paylaşıldı.

