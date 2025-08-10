Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Rezan Epözdemir’in evinde ve iş yerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu, pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti ekiplerince bu sabah evinde gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Epözdemir hakkında rüşvet vermek, siyasi ve askerî casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları bulunduğu belirtildi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Sabah saatlerinde Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenilen Epözdemir’in pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.