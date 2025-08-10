BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Rezan Epözdemir’in evinde ve iş yerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu, pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

Abone ol

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti ekiplerince bu sabah evinde gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Epözdemir hakkında rüşvet vermek, siyasi ve askerî casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları bulunduğu belirtildi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Sabah saatlerinde Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenilen Epözdemir’in pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Al Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i transfer etti
Al Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i transfer etti
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
Kayseri'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Kayseri'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nun üstünü çizdi
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nun üstünü çizdi
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bahçelievler'de tartıştığı kadın sürücünün aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı
Bahçelievler'de tartıştığı kadın sürücünün aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı
PSG, Fransız kaleci Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
PSG, Fransız kaleci Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi için yürüyüş düzenlendi
Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi için yürüyüş düzenlendi
Gazze'de havadan atılan yardımlar can alıyor: Toplam 23 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de havadan atılan yardımlar can alıyor: Toplam 23 kişi hayatını kaybetti
Salah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele"ye veda paylaşımına tepki
Salah'tan UEFA'nın "Filistinli Pele"ye veda paylaşımına tepki