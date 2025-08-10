Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açıldığı günden itibaren 5,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak, havalimanımıza iniş kalkış yaptı.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında havalimanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 10 Ağustos 2024 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlattı.

5,1 milyon yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışından bugüne kadar 5,1 milyon yolcuyu ağırladığını bildirdi. Uraloğlu, uçak trafiği hakkında da bilgi vererek “Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı.” açıklamasında bulundu.

“Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu Ülkelerine Açılan En Önemli Kapılarından Biri”

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek “3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri.” dedi.