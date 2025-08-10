BIST 10.973
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TV100'ün sorularını yanıtlayan MHP lideri, Meclis'te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Bahçeli, tüm siyasi partilerin çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

PKK'nın silah bırakma sürecini de değerlendiren Bahçeli, terör örgütü PKK'nın, Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade etti.

Bahçeli, silahları gömmeyip yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi. MHP lideri, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği anlamına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” mesajı taşıdığını ifade etti.

"YIL SONU SÜREÇ TAMAMLANACAK"

Bahçeli, sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlar terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini de söyleyip “Yakın döneme dair umut verici gelişmeleri görüyoruz.” ifadesini kullandı.

SUÇA KARIŞMAYANA DÜZENLEME MESAJI

Sürece dair MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da önemli bir açıklama geldi.

Yalçın, "Komisyonun çalışmaları çerçevesinde, Anayasa’mızın değiştirilmesi mümkün olmayan dört maddesinde ifadesini bulan millî egemenlikten asla geriye dönüş olmayacaktır." dedi.

Yalçın, "Bölücü örgütten doğrudan suça karışmayanların, meşru siyaseti tercih edenlerin topluma entegrasyonu için bazı şartların olgunlaşması, kimi düzenlemelerin yapılması icap etmektedir." ifadelerini de kullandı.

